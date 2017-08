JPMorgan senkt Ziel für Sanofi auf 90 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sanofi von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals dürften sich die Anleger kurzfristig auf den Diabetesbereich der Franzosen konzentrieren, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Dienstag. Erst danach rücke der Hoffnungsträger, das Asthmamittel Dupixent, wieder in den Fokus. Er senkte seine Gewinschätzungen./ag/ajx Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.