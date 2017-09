JPMorgan senkt Ziel für RTL auf 73 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.In Anlehnung an die Konzernziele habe er seine Umsatzschätzungen für 2017/18 reduziert, seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Fernsehsenders aber aufgrund einer besseren Margenentwicklung im ersten Halbjahr erhöht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Montag. Das neue Kursziel begründete er mit einer gefallenen Bewertung der Konkurrenz./ajx/ag Datum der Analyse: 04.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.