JPMorgan senkt Ziel für Philips auf 37 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips von 38 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Die Berichtssaison des europäischen Investitionsgütersektors zum zweiten Quartal sei enttäuschend verlaufen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Montag. Die Erwartungen an das dritte Quartal erschienen vernünftiger. Das Schlussquartal dürfte dann aber wieder ambitionierter werden./ajx/la Datum der Analyse: 04.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.