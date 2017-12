JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 58 US-Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 60 auf 58 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Gewinn je Aktie (EPS) sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, der EPS-Ausblick auf das laufende Quartal liege aber deutlich unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine EPS-Prognosen für den US-Sportartikelkonzern der Geschäftsjahre 2017/18 und 2018/19./edh/jha/ Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.