JPMorgan senkt Ziel für Inditex auf 38 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Analystin Chiara Battistini kürzte in einer Studie vom Montag ihre Prognosen für den Modehersteller - in erster Linie aufgrund ungünstiger Währungseffekte./ajx/la Datum der Analyse: 04.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.