JPMorgan senkt Ziel für HeidelbergCement auf 86 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen für das zweite Quartal von 91 auf 86 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Nach einem enttäuschenden Abschneiden hält Analyst Rajesh Patki in einer Studie vom Montag an seiner zurückhaltenden Einschätzung der Papiere fest. Der Experte kürzte seine Schätzung für den Gewinn je Aktie im Jahr 2018 um 9 Prozent./tih/ag Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.