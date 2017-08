JPMorgan senkt Ziel für FMC auf 95,10 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 106,40 auf 95,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Der Wechsel zur Bilanzierung in Euro komme genau zur falschen Zeit, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Donnerstag. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien währungsbedingt eher schwach gewesen. Der Geschäftstrend des Dialysespezialisten sei aber intakt./ag/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.