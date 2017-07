JPMorgan senkt Ziel für Eni auf 11,50 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni vor Zahlen zum zweiten Quartal von 13 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Angesichts des Konzernportfolios sei der italienische Ölkonzern im europäischen Sektorumfeld am stärksten von niedrigen Ölpreisen betroffen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Das Wachstum des Barmittelzuflusses sei nur verhalten./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.