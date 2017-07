JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 18,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 19,30 auf 18,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Er blicke mittlerweile etwas positiver auf die Geschäftsaussichten für die europäische Telekombranche, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Sektorstudie vom Dienstag. Er verwies auf ein erwartetes Ende von Investitionssteigerungen, künftiges Kostensenkungspotenzial und eine gewisse Flexibilität im Umgang mit den Roamingkürzungen in der EU. Die Branchenumsätze dürften im dritten Quartal 2017 einen Wendepunkt erreichen./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.