JPMorgan senkt Ziel für Brenntag auf 54,49 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen für das zweite Quartal von 57,42 auf 54,49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Resultate zeigten, dass sich das Wachstum des Chemikalienhändlers verbessert habe, schrieb Analyst Robert Plant in einer Studie vom Donnerstag. Die Margen in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) seien zwar schwach ausgefallen, doch das Management erwarte hier in Zukunft Besserung./gl/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.