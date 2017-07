JPMorgan senkt Ziel für BP auf 500 Pence - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP vor Zahlen von 530 auf 500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Bei dem britischen Ölkonzern dürfte der Schwung im zweiten Quartal eine Pause eingelegt haben, schrieb Analyst Christyan Malek in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Der Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft und eine Abschreibung von 750 Millionen US-Dollar auf die Förderung in Angola belasteten die Gewinne./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.