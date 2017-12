JPMorgan senkt Rio Tinto auf 'Neutral' - Ziel 3750 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4100 auf 3750 Pence gesenkt.Wachstum und Kapitaldisziplin dürften im kommenden Jahr mehr Schwung in die Bewertung von Minenwerten bringen, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Rio Tinto gebe es nach Jahren einer relativen Neubewertung aber keine andere Wahl, als eine neutralere Haltung einzunehmen./tih/zb Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.