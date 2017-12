JPMorgan senkt Dialog Semiconductor auf 'Neutral' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Dialog Semiconductor von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 23 Euro gesenkt.Apples eigenes Entwicklungsprojekt für Chips zum Strommanagement (PMIC) sorge für ein enormes Konkurrenzrisiko, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Immerhin mache Dialog 2017 etwa 70 Prozent des Geschäfts mit dem US-Konzern. Es sei momentan absolut unklar, wie viel Umsatz Dialog einbüßen werde. Deshpande errechnet beim iPad Pro lediglich etwa 2 Prozent bis hin zu mehr als 40 Prozent bei den teureren iPhones. Die Anleger würden jedoch vom Schlimmsten ausgehen und Dialog könne keine Garantien zur Beruhigung abgeben./ag/tih Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.