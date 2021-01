JPMorgan senkt BASF auf 'Underweight' - Ziel 62,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 53,00 auf 62,50 Euro angehoben.Selbst auf Basis seiner überdurchschnittlichen Gewinnschätzungen seien die Papiere der Ludwigshafener im historischen Vergleich hoch bewertet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie zur Chemiebranche. Dies sei nicht gerechtfertigt angesichts einer eher mauen Entwicklung bei wichtigen Finanzkennziffern in jüngster Vergangenheit. Zudem sei die Aktie anfälliger für eine mögliche kurzfristige Abschwächung der Automobilnachfrage und/oder der Preise für chemische Grundstoffe./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2021 / 22:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.