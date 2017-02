JPMorgan nimmt Vonovia mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit "Neutral" und einem Kursziel von 37 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Aktien deutscher Wohnimmobilien-Konzerne seien nach den Kurseinbußen in der zweiten Jahreshälfte 2016 für wertorientierte Anleger nun wieder interessanter, schrieb Analyst Neil Green in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Angesichts weltweiter Reflationierungstendenzen bleibe er aber vorsichtig. Vonovia sei sein bevorzugter Wert./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.