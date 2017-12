JPMorgan lässt Schneider Electric auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen.Analyst Andreas Willi glaubt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weiter an eine Neubewertung der Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt würden. Dafür müssten die Franzosen aber ein dynamischeres organisches Wachstum unter Beweis stellen./ag/ajx Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.