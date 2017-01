JPMorgan hebt Ziel für Swiss Re auf 108 Franken - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 101 auf 108 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Versicherer biete ebenso wie die Konkurrenten Allianz und Aviva eine starke Kombination der entscheidenden Gewinntreiber freier Barmittelfluss und Wachstum, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwochabend vorgelegten Branchenstudie. Die Schweizer könnten zudem eine extrem gute Kapitalausstattung vorweisen und die Aktie sei im Branchenvergleich attraktiv./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.