JPMorgan hebt Ziel für Ströer auf 59 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach vorläufigen Zahlen für 2016 von 53 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Außenwerbe-Spezialist habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie sei attraktiv bewertet. Ströer sei einer der größten Profiteure einer sich aufhellenden Konjunktur in Deutschland./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.