JPMorgan hebt Ziel für Societe Generale auf 41 Euro - Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Societe Generale von 38 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Gewinnerwartungen für die französische Bank infolge der Zahlen für das Schlussquartal 2021 angehoben, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Wesentliche Gründe seien höhere Erträge in Frankreich, im internationalen Privatkundengeschäft, im Geschäft mit Dienstleistungen für Firmenkunden sowie im Corporate & Investmentbanking./mis/men Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 16:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.