JPMorgan hebt Ziel für Puma SE auf 360 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal von 325 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Mit dem Ausblick für das laufende Jahr sei der Sportartikelanbieter unverändert konservativ, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer Studie vom Donnerstag. "Wir denken, dass Puma noch mehr erreichen kann", schrieb die Analystin und rechnete mit einem Wachstum über dem von Puma in Aussicht gestellten./bek/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.