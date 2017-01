JPMorgan hebt Ziel für Prudential auf 1450 Pence - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prudential von 1252 auf 1450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Das Wachstumspotenzial der Versicherungsbranche werde unterschätzt, doch bei Prudential spiegele die Bewertung den Rückenwind durch die positive Konjunkturentwicklung schon mehr als angemessen wider, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwochabend vorgelegten Branchensstudie. Daher meide er die Aktie weiterhin./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.