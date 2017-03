JPMorgan hebt Ziel für PSA auf 24 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Peugeot-Mutter PSA anlässlich der beschlossenen Übernahme von Opel von 20 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Deal sei hochgradig logisch und zu attraktiven Bedingungen für den französischen Autokonzern erfolgt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Dienstag. Er glaubt, dass der Konzern das bisherige Europageschäft von General Motors endlich in Schwung bringen kann./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.