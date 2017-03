JPMorgan hebt Ziel für Morphosys auf 62 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 48 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Analyst James Gordon begründete die Zielerhöhung in einer Studie vom Freitag mit gestiegenen Erwartungen an den Wirkstoff Guselkumab beim Einsatz gegen Schuppenflechte sowie niedriger unterstellten Eigenkapitalkosten im Bewertungsmodell. Auf dem aktuellen Kursniveau sei vieles aber bereits eingepreist./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.