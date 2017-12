JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 26,50 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 23,50 auf 26,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen.Analyst Christopher Combe schraubte in einer am Montag vorliegenden Studie seine kurzfristigen Gewinnerwartungen moderat nach oben. 2018 aber müsse sich der deutsche Luftfahrtkonzern bei den Durchschnittserlösen an einer sehr hohen Vergleichsbasis messen lassen./la/das Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.