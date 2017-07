JPMorgan hebt Ziel für London Stock Exchange - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange vor Zahlen von 3400 auf 3550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Nach dem schwächeren Jahresauftakt sei das zweite Quartal an den Kassa- und Derivatemärkten besser gelaufen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Aktien der Deutschen Börse blieben aber der Favorit des Experten im Vergleich zur London Stock Exchange. Grund sei die attraktive Bewertung./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.