JPMorgan hebt Ziel für K+S auf 21 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 18 auf 21 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen.Nach den Zahlen für 2016 und dem ersten Quartal 2017 habe er seine Schätzungen für den Salz- und Düngemittelproduzenten für das laufende Jahr gekürzt, schrieb Analyst Martin Evans in einer Studie vom Mittwoch. Den Bewertungshorizont habe er nun aber um ein Jahr nach vorn verschoben. Der Kalimarkt dürfte verstärkt von einem Überangebot geprägt sein, was bis 2020 wenig Spielraum bei den Preisen bedeute./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.