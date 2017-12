JPMorgan hebt Ziel für Givaudan auf 2200 Franken - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 2180 auf 2200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Sie setze bei dem Schweizer Aromenhersteller auf einen guten Jahresausklang, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2018 sollte der Umsatz ähnlich stark zulegen wie bei den Wettbewerbern im europäischen Sektor der Haushalts- und Konsumgüterproduzenten. Die Profitabilität sollte auch dank der jüngsten Zukäufe steigen, und eine neue Kostensenkungsinitiative biete mittelfristig weiteres Margenpotenzial./gl/bek Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.