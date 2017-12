JPMorgan hebt Ziel für ExxonMobil auf 81 US-Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ExxonMobil nach den intensivierten Rohöl-Förderkürzungen der Opec-Staaten von 80 auf 81 US-Dollar angehoben.Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Der Preis für die Sorte Brent dürfte im kommenden Jahr bei stabiler Nachfrage bei über 50 US-Dollar je Barrel angemessen stabil bleiben, schrieb Analyst Phil Gresh in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/edh Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.