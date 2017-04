JPMorgan hebt Ziel für Ericsson auf 58 Kronen - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ericsson von 48 auf 58 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Der Aktienkurs des Netzwerkausrüsters habe bislang positiv auf die angekündigten Umstrukturierungen reagiert, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Studie vom Montag. In Zukunft aber mangele es an Kurstreibern. Zudem dürfte die Profitabilität wohl unter Druck bleiben./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.