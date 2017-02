JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 7,10 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Commerzbank nach Zahlen von 7,00 auf 7,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Er habe seine Gewinnschätzungen fürs Gesamtjahr wegen höherer Rückstellungen für faule Kredite zwar gesenkt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Freitag. Das Kursziel hebe er dennoch leicht an wegen der besseren Kapitalposition./das/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.