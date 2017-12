JPMorgan hebt Ziel für Brenntag auf 56,47 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag von 54,49 auf 56,47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die am Montag bekanntgegebenen Übernahmen der britischen Lieferanten für Backzutaten, Kluman and Balter sowie A1 Cake Mixes, dürften 2 bis 3 Prozent zum Konzernergebnis je Brenntag-Aktie beisteuern, schrieb Analyst Robert Plant in einer am Montag vorliegenden Studie. Bisher sei Brenntag in diesem Jahr nicht sehr kauffreudig gewesen, doch diese Deals seien hilfreich und zudem auch aus strategischer Sicht interessant./kro/ck Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.