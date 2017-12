JPMorgan hebt Ziel für BP auf 550 Pence - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 540 auf 550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analyst Christyan Malek zählt die Briten in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu den Favoriten unter den europäischen Ölkonzernen für 2018. Für sie sprächen die guten Förderaussichten mit hohen Renditen./ag/das Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.