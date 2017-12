JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 1375 US-Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 1220 auf 1375 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Aktie des Online-Händlers gehöre zu seinen aussichtsreichsten Werten großer Unternehmen für 2018, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Mehrere Wachstumsfelder dürften den Umsatz ankurbeln und auch die Margen sollten sich wieder erholen./bek/edh Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.