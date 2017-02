JPMorgan hebt Ziel für Allianz auf 190 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE von 174 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Allianz sei ein qualitativ hochwertiger Versicherer, der sich durch unterdurchschnittliche Schwankungen beim Gewinn und bei der Dividende auszeichne, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Mittwoch. Deshalb verdienten die Aktien einen Bewertungsaufschlag. Unter anderem hob Huttner auch die Stabilisierung der Mittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung positiv hervor./la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.