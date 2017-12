JPMorgan hebt Ziel für Aena auf 161 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Flughafenbetreibers Aena von 155 auf 161 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen.Analystin Elodie Rall begründete das höhere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit ihren etwas nach oben angepassten Annahmen für das Verkehrsaufkommen in den Jahren 2017 und 2018. Gleichwohl zählten die Papiere zu den von ihr am schwächsten eingeschätzten Werten in der Branche./la/das Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.