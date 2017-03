JPMorgan hebt Wacker Chemie auf 'Overweight' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 115 Euro angehoben.Bei den Aktien des Spezialchemiekonzerns verbessere sich das Anlageprofil, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer Studie vom Mittwoch. Nach dem Verkauf von Anteilen am Wafer-Hersteller Siltronic liefere das unterschätzte, aber qualitativ hochwertigere Chemiegeschäft nun einen deutlich höheren Beitrag zum Gewinn als zuvor./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.