JPMorgan hebt HeidelbergCement-Ziel auf 84 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HeidelbergCement von 83 auf 84 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Analyst Rajesh Patki sieht laut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein negatives Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau. Seine Gewinnschätzungen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2017 und 2018 erhöhte er jedoch./edh/das Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.