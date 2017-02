JPMorgan hebt Airbus auf 'Overweight' und Ziel auf 88,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus Group SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 68,00 auf 88,50 Euro angehoben.Das Management habe in der Telefonkonferenz zu den Zahlen für 2016 sehr zuversichtlich geklungen, dass der Flugzeugbauer von 2018 bis 2019 bedeutende Verbesserungen beim operativen Ergebnis (Ebita) und beim Free Cashflow erreichen werde, schrieb Analyst David Perry in einer Studie vom Donnerstag. Perry rechnet für 2019 mit einem im Vergleich zu 2017 um 60 Prozent höheren Ebita. Auf Sicht von zwölf Monaten traut der Experte der Aktie einen Kurszuwachs von mehr als 30 Prozent zu./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.