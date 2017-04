JPMorgan belässt Zurich auf 'Neutral' - Ziel 290 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich Insurance Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen.Analyst Michael Huttner stellte in einer Branchenstudie vom Dienstag fest, dass die Gewinnqualität der vier großen Versicherungskonzerne Allianz, Axa, Generali und Zurich seit rund zehn Jahren zwar gestiegen sei, die Marktkapitalisierung in der Gesamtheit aber nicht. Axa und Generali ragten in puncto verbesserter Gewinnqualität und niedriger Bewertung besonders heraus./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.