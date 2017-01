JPMorgan belässt Zurich auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich Insurance Group auf "Neutral" belassen.Er habe seine Schätzungen für das vierte Quartal nun an die vom Versicherer im dritten Quartal formulierten Ziele angepasst, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Montag. Insgesamt blieben seine Schätzungen für das Jahr 2016 aber unverändert./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.