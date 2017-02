JPMorgan belässt Yara auf 'Neutral' - Ziel 300 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 norwegische Kronen belassen.Die Ergebnisse fürs Schlussquartal des Herstellers von Chemieprodukten und Düngemitteln seien gemischt ausgefallen, schrieben die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts./das/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.