JPMorgan belässt Volkswagen-Vorzüge (VW) auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 197 Euro belassen.Der Autobauer habe seine Verluste in Nord- und Lateinamerika reduziert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Montag. In den kommenden Quartalen sollten zusätzliche Produkteinführungen die Profitabilität der Marke VW weiter erhöhen. Aktuell befänden sich die Papiere auf der Auswahlliste "European Analyst Focus List"./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.