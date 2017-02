JPMorgan belässt Vodafone auf 'Overweight' - Ziel 280 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 Pence belassen.Der britische Mobilfunker stehe wohl kurz vor einer Fusion seiner Indien-Tochter mit dem Unternehmen Idea Cellular, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Studie vom Dienstag. Die Anleger unterschätzten derzeit deutlich, wie attraktiv der Deal sei. So seien Kosteneinsparungen von rund 9 Milliarden US-Dollar möglich./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.