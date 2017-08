JPMorgan belässt Vestas auf 'Overweight' - Ziel 700 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 dänische Kronen belassen.Der Windkraftbetreiber dürfte auch in den kommenden Jahren eine branchenführende Profitabilität aufweisen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer Studie vom Dienstag. Die Vestas-Aktie ist sein "Top Pick" im Sektor./edh/ck Datum der Analyse: 29.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.