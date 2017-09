JPMorgan belässt Vestas auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Gesprächen mit Investoren aus dem Windkraftsektor auf "Overweight" belassen.Die Stimmung unter den Anlegern der Branche sei derzeit etwas getrübt, stellten die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie fest. Vestas ist aber ihr "Top Pick"./ajx/ag Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.