JPMorgan belässt Uniper auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen auf "Overweight" belassen.Der Energiekonzern habe für 2016 gute Resultate vorgelegt und für 2017 einen positiven Ausblick gegeben, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorgelegten Studie./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.