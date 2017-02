JPMorgan belässt Unilever PLC auf 'Neutral' - Ziel 3200 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever PLC nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen.Die gescheiterte Übernahme durch Kraft Heinz sei ein Wendepunkt für den Konsumgüterkonzern, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Montag. Das Management dürfte nun seine Bemühungen um Kostensenkungen und Bilanzverbesserungen intensivieren, um höhere Rückflüsse an die Aktionäre zu ermöglichen./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.