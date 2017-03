JPMorgan belässt Unilever PLC auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever PLC vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" belassen.Das Umsatzwachstum in der Lebensmittel- und Haushaltsgüterbranche sollte sich zum Jahresauftakt weiter abgeschwächt haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Dienstag. Sie sieht Risiken für die diesjährigen Unternehmensziele und damit auch für die bereits recht hohen Bewertungen. Bei Reckitt Benckiser, Givaudan, Danone und Unilever rechnet sie mit der flächenbereinigt schwächsten Umsatzentwicklung./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.