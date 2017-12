JPMorgan belässt Unilever NV auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever NV auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Sie erwarte bei den europäischen Haushalts- und Konsumgüterherstellern 2018 insgesamt steigende Umsätze und Margen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem habe Unilever auf einer Kapitalmarktveranstaltung einen soliden Zeitplan zur Erreichung der Ziele für 2020 vorgelegt. Pannuti senkte allerdings ihre bereinigte Gewinnschätzung je Aktie (EPS) wegen negativer Annahmen für Wechselkurse und die Margen./gl/bek Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.