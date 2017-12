JPMorgan belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 22 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit SpA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach einem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Die Italiener kämen mit ihren Restrukturierungsmaßnahmen gut voran, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Ziele für 2019 wie eine Eigenkapitalrendite von 9 Prozent und eine Kernkapitalquote von mehr als 12,5 Prozent habe die Großbank bestätigt. /ag/ck Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.